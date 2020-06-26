إغلاق خمس قاعات رياضية للعبة كمال الأجسام في كربلاء تعمل بالخفاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أغلقت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، خمسة قاعات رياضية للعبة كمال الأجسام تعمل بالخفاء .

وقال مدير شعبة الرقابة كرار العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الفرق الرقابية الصحية وباسناد جهاز الأمن الوطني تمكنت من إغلاق ( 5 ) قاعات رياضية لكمال الاجسام تعمل بالخفاء “.

وأضاف إن “عملية الغلق جاءت لمخالفتهم إجراءات حظر التجوال الصحي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا في كربلاء “.

وشهدت كربلاء تسجيل 113 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، و شفاء 80 حالة ووفاة 4 مصابين حسب بيان وزارة الصحة المشار يوم أمس الخميس “.