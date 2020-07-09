إغلاق جميع الساحات والملاعب الرياضية في كربلاء حتى إشعار آخر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية شباب ورياضة كربلاء ، مساء الخميس ، عن إيقاف فتح جميع الملاعب والساحات التابعة لمديرية الشباب والقطاع الخاص وملاعب الفرق الشعبية حتى أشعار أخر .

وقال مدير الشباب وليد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تنفيذا “لتوجيهات محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، وتعليمات خلية الازمة في المحافظة ، تقرر العمل على إيقاف فتح جميع الملاعب والساحات التابعة لمديرية الشباب والقطاع الخاص وملاعب الفرق الشعبية لحين صدور تعليمات جديدة”.

وأوضح تركي إن “هذا القرار جاء لأجل الحفاظ على سلامة جميع شبابنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “.

وأضاف كما “وجه محافظ كربلاء بتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لمتابعة هذا الموضوع ومحاسبة كل من يخالف تعليمات خلية الازمة لحين الانتهاء من هذا الوباء اللعين “.