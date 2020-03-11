إغلاق الحدائق العامة في بيروت

المستقلة /أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء 10 آذار، إغلاق الحدائق العامة، تحسبا لتوسع وانتشار فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، وفقا لما نقلته قناة “إل بي سي” اللبنانية: “تقرر إقفال الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت”.

وكلفت السلطات اللبنانية الدرك والحرس في حدائق بيروت بتنفيذ القرار.

​ويبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس كورونا الجديد داخل الأراضي اللبنانية 41 إصابة، تعافى منهم 15 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وقال إن وضع المصابين بفيروس كورونا الجديد مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.