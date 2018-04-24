إغتيال مدير في مفوضية الانتخابات والاستفتاء بإقليم كوردستان

(المستقلة)… أفادت شرطة محافظة أربيل يوم الثلاثاء باغتيال مدير قسم الإدارة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان فارس محمد صادق بهجوم مسلح.

وقال مصدر امني مصدر بأن أربعة مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع “فكترا” فتحوا النيران على عجلة يستقلها “صادق”، والذي يبلغ من العمر (50) عاما في شارع 100 بمدينة أربيل، واردوه قتيلا في الحال ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر ان التحقيقات جارية للكشف عن الجهات المتسببة بالحادث، مشيرا الى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في أربيل.

من جهته اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره، ان القتيل ممثل الحزب في المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

وقال بيره في تصريح نقله اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم، “اننا نتابع التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية في مدينة اربيل في سبيل القاء القبض على الجاني واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

وأشار الى عدم “اعتقاده بوجود اية عداوة شخصية مع القتيل لانه كان شخصا منسجما مع الجميع”.(النهاية)