إعلان وفاة الممثلة نايا ريفيرا عقب العثور على جثتها

أعلن، الاثنين، وفاة النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، غرقا بعد أيام من البحث عنها عقب اختفائها في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت تقارير شرطة مقاطعة فنتورا العثور على جثمان النجمة الأمريكية بعد 5 أيام من فقدانها، وأعلن رسميا وفاتها عن عمر يناهز 33 عاما.

وبدأت الواقعة باستئجار نايا وابنها لقارب في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي، وعثر بعدها على ابنها بمفرده على القارب.

يذكر أن نايا ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل “glee” كما قدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية خلال مسيرتها، وقدمت ألبوما غنائيا وحيدا.

ويذكر ان #نايا_ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل “glee” بدور “سانتانا لوبيز”، وقدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية في مسيرتها، وقدمت ألبوم غنائي وحيد في مسيرتها، وكان آخر ظهورها لها مع ابنها في يوم الحادث، ونشرت صورة لها معه وعلقت:” فقط نحن الإثنين”. pic.twitter.com/2x8zqw5vfe

يذكر أن نايا ريفيرا كانت قد التقطت صورة أخيرة لها مع ابنها يوم الحادث، معلقة عليها “فقط نحن الاثنين”.