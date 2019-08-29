إعلان الفائزين بجائزة الأغا خان للعمارة لدورة عام 2019

(المستقلة)..أُعلن اليوم عن الفائزين بجائزة الآغا خان للعمارة لدورة عام 2019.والذين سيتقاسمون جائزة المليون دولار أمريكي .

والفائزون الذين تم الاعلان عنهم هم:

البحرين

إحیاء مدينة المحرّق، يسلط المشروع الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في موقع التراث العالمي، وقد بُدء به ضمن سلسلة من مشاريع الترميم وإعادة الاستخدام. تطور المشروع لاحقاً ليصبح برنامجاً شاملاً يستهدف إعادة توازن التركيبة السكانية للمدينة، وذلك من خلال إنشاء مساحات عامة، توفير أماكن مجتمعية وثقافية، وتحسين البيئة العامة.

بنغلاديش

مشروع أركاديا التعليمي، جنوب كنارشور، وهو عبارة عن هيكل لوحدات برمائية، يضم مدرسة تحضيرية، ومكان لسكن الطلاب، ودار حضانة ومركز للتدريب المهني، يأخذ المشروع مقاربة جديدة لموقع نهري غالباً ما تغمره المياه لمدة خمسة أشهر من كل عام. وبدلاً من تعطيل النظام الإيكولوجي لإنشاء تلة للبناء، ابتكر مهندس العمارة حلاً يتمثل في إنشاء بنية برمائية يمكن أن تستند على الأرض أو تطفو على الماء، اعتماداً على الظروف الموسمية.

فلسطين

المتحف الفلسطيني في بيرزيت، يتوِّج المتحف تلة مدرجات تطل على البحر الأبيض المتوسط، وهو حاصل على شهادة “الريادة الذهبية” في الطاقة والتصميم البيئي بسبب اعتماده تقنيات البناء المستدامة. وقد استوحيت الأشكال المتعرجة لعمارة المتحف والحدائق الموجودة في التلال من الترّاسات الزراعية المحيطة، ما يؤكد الارتباط بالأرض والتراث الفلسطيني.

الاتحاد الروسي

برنامج تنمية الأماكن العامة في جمهورية تتارستان، وهو برنامج قام حتى الآن بتحسين 328 مكاناً عاماً في جميع أنحاء تتارستان. سعى البرنامج الطموح لمواجهة الميول نحو الملكية الخاصة عبر إعادة تركيز الأولويات على المساحات العامة ذات الجودة العالية لشعب تتارستان، وقد أصبح الآن نموذجاً في جميع أنحاء الاتحاد الروسي.

السنغال

مبنىمحاضرات جامعة علیون دیوب في بامبي، فرضت ندرة الموارد استخدام استراتيجيات المناخ الحيوي، حيث أن المبنى عبارة عن مظلة سقف مزدوجة وكبيرة تؤمن الحماية من أشعة الشمس وتسمح بدخول الهواء. وعبر استخدام تقنيات البناء المألوفة محلياً واتّباع مبادئ الاستدامة، نجح المشروع في جعل تكاليف ومتطلبات الصيانة معقولةً إلى الحد الأدنى، مع الاستمرار في إصدار بيان معماري جريء.

الإمارات العربية المتحدة

مركز واسط للأراضي الرطبة في الشارقة، وهو مركز يساهم في تحويل الأرضي القاحلة إلى أراضٍ رطبة، ويعمل كمحفز للتنوع البيولوجي والتعليم البيئي. إضافةً لكونه استعاد نظامه البيئي الأصلي، فقد أثبت أيضاً أنه مكان متميّز يمكّن الزائرين من تقدير بيئتهم الطبيعية والتعرف عليها.

يذكر ان الاحتفالات للإعلان عن المشاريع الفائزة وتحديد نهاية كل دورة التي تجري كل ثلاث سنوات تجري دائماً في أماكن يتم اختيارها نظراً لأهميتها المعمارية والثقافية للعالم الإسلامي.

وفي عام 2019، سيقام الاحتفال في كرملين قازان، روسيا، والذي هو مسجل على قائمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

وتكونت لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2019 من تسعة اعضاء هم:

كوامي أنتوني أبياه، فيلسوف أمريكي (أنجلو-غانياني).

ميساء البطاينة، مؤسسة شركة ميسم للعمارة والهندسة.

السير ديفيد شيبرفيلد، الذي ساهمت شركته ببناء أكثر من 100 مشروع في القطاعين العام والخاص.

إليزابيث ديلر، شريكة مؤسسة لاستوديو التصميم (ديلر سكوفيديو + رينفرو)، المتخصص بمجالات هندسة العمارة متعددة الوسائط والوسائط الرقمية.

أدهم إلدم، أستاذ التاريخ في جامعة بوغازيتشي (اسطنبول) والكلية العليا للفنون التطبيقية في فرنسا.

منى فواز، أستاذة الدراسات العمرانية والتخطيط الحضري في معهد عصام فارس للسياسة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت.

كريم إبراهيم، مهندس عمارة مصري وباحث حضري عمل على نطاق واسع في إعادة تأهيل القاهرة التاريخي.

علي محمد ملكاوي، أستاذ في كلية الدراسات العليا للتصميم بجامعة هارفارد، والمدير المؤسس لمركز هارفارد للمباني والمدن الخضراء.

نونديتا كوريا ميهروترا، مهندسـة عمارة تعمل في الهند والولايات المتحدة، ومدير مؤسسة تشارلز كوريا.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على السير الذاتية لأعضاء لجنة التحكيم العليا.

يترأس اللجنة التوجيهية سمو الآغا خان، أما بقية أعضاء اللجنة التوجيهية فهم:

السير ديفيد أدجاي، رئيس شركة أدجاي في لندن.

محمد الأسد، مؤسس ورئيس مركز دراسة البيئة العمرانية في عمان.

إمري أرولات، مؤسس شركة إمري آرولات للعمارة التي لها فروع في نيويورك ولندن واسطنبول.

فرانشيسكو باندارين، مستشار خاص في اليونسكو في باريس

حنيف كارا، مدير قسم التصميم في مركز الاستشارات الهندسية (إيه. كيه. تي. 2) في لندن، وأستاذ في كلیة الدراسات العلیا في التصمیم في جامعة هارفارد في كامبريدج.

عظيم نانجي، مستشار خاص لعميد جامعة الآغا خان في نيروبي.

ناصر رباط، أستاذ الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج.

بريجيت شيم، شريكة في مؤسسة شيم- سوتكليف للعمارة في تورنتو.

مارينا تاباسوم، مديرة شركة مارينا تاباسوم للعمارة في داكا.

فاروخ درخشاني، مدير جائزة الآغا خان للعمارة.