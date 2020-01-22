إعلان أسماء المقبولين في سلطة الطيران المدني الوجبة السابعة 2020
المستقلة / أعلنت سلطة الطيران المدني في الوجبة السابعة الخاصة بذوي الشهداة من حملة الشهادات العليا ( الماجستير ).
دعت سلطة الطيران المدني العراقي السادة والسيدات الموجودة أسمائهم أدناه في الصورة من الوجبة السابعة والخاصة بذوي الشهداة من حملة الشهادات العليا ( الماجستير ) للحضور إلى مقر السلطة
العنوان: الكائن في مطار بغداد الدولي قرب كرفان باجات الزائرين يوم الخميس الموافق 2020/1/23 ، الساعة التاسعة
صباحا لغرض إجراء المقابلات الشخصية مستصحبين معهم ما يلي:
1- المستمسكات الثبوتية والسيرة الذاتية داخل (ملف)خاص
2- صورة عن وثيقة التخرج أو كتاب تأييد التخرج أو الأمر الإداري.
3- استمارة التقديم.
ملحوظة: ستكون هناك وجبات أخرى و ستنشر هنا إتباعا .
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