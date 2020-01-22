إعلان أسماء المقبولين في سلطة الطيران المدني الوجبة السابعة 2020

المستقلة / أعلنت سلطة الطيران المدني في الوجبة السابعة الخاصة بذوي الشهداة من حملة الشهادات العليا ( الماجستير ).

دعت سلطة الطيران المدني العراقي السادة والسيدات الموجودة أسمائهم أدناه في الصورة من الوجبة السابعة والخاصة بذوي الشهداة من حملة الشهادات العليا ( الماجستير ) للحضور إلى مقر السلطة

العنوان: الكائن في مطار بغداد الدولي قرب كرفان باجات الزائرين يوم الخميس الموافق 2020/1/23 ، الساعة التاسعة

صباحا لغرض إجراء المقابلات الشخصية مستصحبين معهم ما يلي:

1- المستمسكات الثبوتية والسيرة الذاتية داخل (ملف)خاص

2- صورة عن وثيقة التخرج أو كتاب تأييد التخرج أو الأمر الإداري.

3- استمارة التقديم.