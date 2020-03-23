إعلامية مصرية: كورونا يخشانا لأننا نشرب شاي

المستقلة /سخرية واسعة طاولت الإعلامية المصرية أماني الخياط، بعدما أشارت إلى مناعة المصريين القوية تجاه فيروس كورونا بسبب تناول شاي التموين الساخن، من خلال برنامج “الكبسولة”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”.

وكتب عم ضياء: “‏‎فيه دراسة الإعلامية أماني الخياط قالتها: إن شرب الشاي بيساعد الفيروس لو كان واقف بالحنجرة ينزل على طول على الجهاز الهضمي، ومش هايدخل للرئة، هي تقريبا جايبة البحث من جامعة قهوة الفيشاوي بالحسين قسم الخمسينة، واضح القعدة في البيت هاتخليه يشوف الإبداع على أصله”.

وعلق أحمد أبوالقاسم: ‏”البروفيسيرة في علم الهبد أماني الخياط، بتقول: إن ربنا حارس مصر بالشاي الساخن، اللي هيتخانق مع كورونا في الحنجرة وينزله المعدة بدل الجهاز التنفسي. بس كده لا محتاجين طب ولا علم ولا لقاح ولا حاجة خالص.. بس هي موضحتش الشاي فتلة ولا كشري. أنا جبتلها الرد الوحيد اللي ينفع في الفيديو”.