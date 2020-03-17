إعلامية لبنانية: زوجة قصي خولي تعزف بنادي ليلي

المستقلة /تحدثت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عن علاقة الفنان السوري قصي خولي بزوجته التونسية مديحة الحمداني موضحًة عدة أمور بشأنها، إذْ قالت إن قصي خولي تعرّف عليها في (ملهى ليلي) بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لافتًة إلى أنها تُعرف في ذاك المكان باسم “ماتيلدا”.

وأكدت نضال الأحمدية في مقطع فيديو لها، نقلته “نورت” وتناولته العديد من الصفحات على انستغرام، أن كل أصدقائها العرب في أمريكا يعرفون مديحة الحمداني باسم “ماتيلدا”، مستعينًة ببعض التصريحات التي أدلت بها الفنانة التونسية آمال علام والدة زوجة قصي خولي، وأكدت أنه لا يوجد علاقة حب بين قصي خولي ومديحة الحمداني مطالبًة إياها بإخراج ورقة الزواج.

وفجرّت نضال الأحمدية، مفاجأة بأن هناك معلومة أن قصي خولي لم يعرف أن مديحة الحمداني (حامل) سوى في شهرها السادس، مردفًة: “أنا مع حقوق المرأة ولكن عندما تقوم المرأة بالتعامل بكل هذا الاحتيال وبعدم التفاهم وتجيب ولد بالقوة وبالشهر السادس”.

وأضافت نضال الأحمدية قائلًة لمديحة الحمداني: “ليه بتطلعي في الفيديوهات تقولي صار له 5 شهور ما شاف ابنه؟ أقول ليه لإنك هربتي على فيرجينيا كنتي بلوس أنجلوس وهربتي لإنه رفع دعوى عليكي”.

ثم عرضت نضال الأحمدية صورة لمديحة الحمداني وهي تعانق أحد الشباب والتي بسببها رفع قصي خولي دعوى عليها، وقالت لها: “مين هذا اللي متعابطة فيه مدام”.

واستعانت نضال في معرض حديثتها بتصريح والدة مديحة الحمداني وهي تقول: “قصي خولي تأكد أن هذا ابنه”، فعلقت: “قصي ما عندي أخلاق قصي ما عمل تحليل DNA حلو السؤال قصي بحياته ما دخل تونس وما تزوجك زواج عرفي وما تزوجك بأي محل ليه هربتي وأخدتي الولد وتمنعي يشوفه؟ ليه بتعملي بلوك على تليفونك ليه وصلتي للمحاكم شو طلبك من قصي يسدد المبالغ اللي عليكي أو يتزوجك ما بده يتزوجك إنتي قبلتي بهيك علاقة”.