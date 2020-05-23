إعلامية كويتية تسخر من محمد رمضان

سخرت الإعلامية الكويتية من الفنان المصري محمد رمضان، بعد أن حظرها على حسابه الشخصي في إنستغرام، بعد أن سخرت من والده، ومهاجمتها له بعد أن عن كشف محبته للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت العيدان: “والله يا جماعة البرنس النمبر مليون، محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه ياويح قلبي الصراحة راح أموت وانتحر وأطير النومه من عيني، اشلون محمد رمضان يسويلي بلوك دامك مو قد كلامك يا ورع عن صدام ليش قلته، صدق من قال عیال”

توالت التعليقات والانتقادات على مي العيدان، مؤكدين لها أن أقل ما يمكن أن يفعله هو أن يحظرها من حسابه على انستغرام، وذلك بعد أن انتقدته وتنمرت على والده بقولها “أبوه يخرع”، وبدورها قامت بحذف صورة رمضان التي كانت سبباً في الهجوم عليها.