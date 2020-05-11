إعلامية تونسية تهدد بحرق نفسها بسبب صهر بن علي

هددت الإعلامية التونسية، عربية حمادي، بحرق نفسها، إن لم ينصفها القضاء في قضية التحرش التي رفعتها ضد سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.

وأكدت حمادي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، أنها ستنشر كل ما لديها من معلومات في القنوات الأجنبية، إن رأت تلاعبا بمسار القضية.

وطلبت من كل الإعلاميين والفنانين العرب مناصرة قضيتها، التي قالت إنها قد تخسرها بسبب نفوذ سليم شيبوب.

واتهمت شيبوب بـ”هتك عرضها”، وأنها مصرة على حقها، ولو كلفها ذلك سكب البنزين على نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

ورفعت الإعلامية قضية ضد سليم شيبوب بتهمة التحرش عبر رسائل إلكترونية، مشيرة إلى أنه أرسل لها صورا حميمة ورسائل صوتية قدمتها لقاضي التحقيق.

وأثارت هذه القضية، الرأي العام في تونس مؤخرا، وجرى الحديث عن تدخلات أجنبية للإيقاع بسليم شيبوب.

واعتبر محامي شيبوب، منير بن صالحة، أن ملف القضية فارغ، لا سيما بعدما أقرت المدعية في شريط فيديو بثته على صفحتها بأنها استدرجت سليم شيبوب للتحرش بها بعد أن اتفقت مع زوجها على ذلك.

واكتفى بن صالحة بالقول في تصريح إعلامي إن “الموقف القانوني لسليم شيبوب سليم، ولا أريد التعمق أكثر احتراما للتحقيق وثقة في القضاء”، مفندا في الوقت ذاته ما تم تداوله من أنباء حول تورط شخصيات سياسية وليبية في القضية، بحسب تعبيره.