إعصار مدمر استوائي يجتاح عُمان

قررت السلطات العمانية رفع الحظر عن التنقل بين محافظات السلطنة اعتبارا من اليوم الجمعة، قبل يوم من الموعد المحدد أصلا، وسط توقعات باجتياح إعصار استوائي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، برئاسة وزير الداخلية، حمود بن فيصل البوسعيدي، قررت تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون في الساعة الثانية من ظهر اليوم الجمعة.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار الجنوبية التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، مؤكدة أن القرار يأتي بعد اطلاع اللجنة على التقارير المتعلقة بالحالة الجوية في بحر العرب والتي من المتوقع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة، وتسهيلا لحركة المواطنين والمقيمين.

وأكدت اللجنة على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليلية في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، ومن التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، اعتبارا من مساء يوم غد السبت وحتى صباح السبت القادم 15 أغسطس الجاري.