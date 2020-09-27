إعتقال عصابة تتاجر بالاسلحة والمخدرات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن اعتقال عصابة مكونة من تسعة أشخاص بتجارة الاسلحة والمخدرات .

وقال قائد الشرطة اللواء احمد زويني في تصريح لـــــ( المستقلة ) تمكن “قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وخلال عملية نوعية وبطولية من اعتقال عصابة تتاجر بالأسلحة والمخدرات في كربلاء”.

وأوضح إن “العصابة ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة الخفيفة والمتوسطة “.

وأضاف إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لتبقى كربلاء مدينة الامن والامان وخالية من المجرمين والمطلوبين “.