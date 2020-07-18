إعادة تقييم المجوهرات: إنقاذ وإعادة استخدام العناصر المعمارية

عصر جديد في الأنثروبوسين في محاولة لإنقاذ وإعادة استخدام العناصر المعمارية

المستقلة / يعرّف بعض الباحثين الأنثروبوسين على أنه بداية في الثورة الصناعية. آخرون يتعرفون عليها بانفجار القنبلة النووية الأولى ، والبعض الآخر بمجيء الزراعة. فيما يتعلق بالجدول الزمني الدقيق ، لا يوجد إجماع علمي بعد. لكن فكرة أن الأنشطة البشرية قد أحدثت تغييرات مع تداعيات الكواكب ، سواء في درجة حرارة الأرض ، أو في المناطق الأحيائية ، أو في النظم البيئية ، هي فكرة أصبحت شائعة بشكل متزايد. سيكون الأنثروبوسين عصرًا جيولوجيًا جديدًا يتميز بتأثير العمل البشري على كوكب الأرض. هذا الاعتراف بالتأثير البشري مثير للقلق بشكل خاص إذا اعتبرنا أنه إذا تم تكثيف تاريخ الأرض بالكامل في غضون 24 ساعة ، فلن يظهر البشر إلا في الثواني العشرين الأخيرة. سواء في الاستخراج الضخم للموارد الطبيعية أو في إطلاق الكربون من المركبات والصناعات ، فمن المعروف جيدًا أن جزءًا كبيرًا من الخطأ يكمن في أنشطة البناء ، خاصة في إنتاج النفايات الصلبة بسبب النفايات والهدم. في البرازيل ، على سبيل المثال ، يمكن أن تمثل نفايات البناء المدني ما بين 50 ٪ و 70 ٪ من كتلة النفايات الحضرية الصلبة ، و سينتهي بك المطاف في كثير من الأحيان يتم التخلص منها بشكل غير منتظم أو يتم رميها في مدافن النفايات لدفنها إلى أجل غير مسمى.

ولكن جنبًا إلى جنب مع الوعي المتزايد بتأثير المناخ البشري ، بدأت العديد من المبادرات في الظهور للتخفيف من آثار العالم الحضري المتزايد. من الضروري إجراء تغييرات كبيرة في الطريقة التي ننتج بها ونتخلص منها. في حين أن ما يسمى بالاقتصاد الخطي التقليدي يعتمد على الاستخراج المتزايد للموارد الطبيعية ، والتخلص منها كنفايات في نهاية العمر الإنتاجي للمادة ، فإن الاقتصاد الدائري يعتمد على ثلاثة مبادئ: التخلص من النفايات أو تقليلها ، والحفاظ على المنتجات والمواد المستخدمة وتجديد النظم الطبيعية . إنه مستوحى من آليات النظم البيئية الطبيعية ، حيث تعمل العمليات في دورات الارتشاف وإعادة التدوير ، مما يعيد كل شيء إلى الطبيعة مع القليل من التأثير البيئي. وفقًا لهذا المنطق ، عندما لا تعود المادة تخدم الاستخدام المحدد مسبقًا ، يمكن إصلاحها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها ، والعودة إلى التدفق الدوري. على نفس المنوال ، يشير مفهوم التعدين الحضري إلى أنه في مدن اليوم ، لم يعد يتم العثور على العديد من المواد الخام في مصدرها الأصلي ، ولكنها تظهر في مستودعات بشرية جديدة ، خاصة في المباني. يتم تخزين كميات كبيرة من المواد الخام في مبانينا ، ونتيجة لذلك ، يمكن اعتبار المدن مستودعات هائلة من المواد الخام.

من الناحية العملية ، فإن الوصول إلى هذه المواد واستخدامها ليس بهذه البساطة دائمًا. تتطلب إعادة استخدام مادة أو منتج هدمًا أو تفكيكًا أكثر دقة ، وعمليات فحص تتعلق بحالة الجزء ، والتعامل مع مخزون محدود. عند العمل مع المواعيد النهائية والمعايير والميزانيات ، يمكن أن يمثل دمج ما يسمى “المواد البديلة” خطرًا لا يرغب المهندسون المعماريون في أخذه. تدريجيا ، تظهر بعض الشركات لتزويد هذا السوق المتنامي.

مثال جيد هو Rotor Deconstruction ، رائد بلجيكي في مجال مكونات البناء المستردة. يقوم الفريق بتفكيك ، تكييف ، وبيع المواد ، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المباني والمقاولين والمهندسين المعماريين في استخدامها. ووفقًا لهم ، “باستخدام السلع المستردة ، فإنك لا تقلل من كمية نفايات الهدم فحسب ، بل تحصل أيضًا على مواد بناء عالية الجودة ، بالإضافة إلى التأثير البيئي المنخفض. غالبًا ما يكون من الممكن العثور على القطع المصممة من قبل المهندسين المعماريين المشهورين ، التي تم إنشاؤها من قبل الحرفيين المهرة ، أو المصنوعة بتقنيات الآن بعيد المنال. ومن الأمثلة الجيدة الأخرى للشركات الأوروبية التي تعمل في نفس المجال هي Materialnomaden في النمسا و Salza و Bauteilboerse-bremen في ألمانيا وغيرها.



ولكن من الطبيعي أن نسأل: ما الفرق بين هذه الشركات ومخزن أو متجر تحف؟ تتمثل القضية الرئيسية في زيادة التحكم في المنتجات والمساعدة التقنية المتخصصة والوعي بإمكانيات الاستخدام وحتى قيودها. على سبيل المثال ، تقوم RotorDC بإجراء بحث مكثف وأطلقت جردًا مصورًا موجهًا للطلاب والمهنيين النشطين في مجال البناء (المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين) أو أولئك المعنيين بإعادة استخدام مواد البناء (مكاتب التصميم والمصنعين والسلطات العامة والاستشاريين في البيئة). حتى الغزوات في “المناجم” موثقة ، تظهر المواد الموجودة والصعوبات ، وحتى حنين معين عند التعامل مع الذكريات المبنية التي ستختفي في النهاية.

من العوارض الخشبية والبلاط الهيدروليكي إلى المرايا ومصابيح الحمام ، فإن مجموعة المنتجات هائلة ، وكلها موثقة ومفهرسة بشكل صحيح على موقعها على الإنترنت. بالإضافة إلى إعادة الاستخدام وإعادة التقييم ، فإن تحويل هذه العناصر من مجرى النفايات هو شكل من أشكال الحفظ مكمل للجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة المنشأة في الحفاظ التاريخي على المباني. بطبيعة الحال ، لا تزال بعض التحديات التقنية والتشريعية والاجتماعية والثقافية تعوق تطور الاستخدامات نحو نموذج اقتصادي “دائري حقًا” لقطاع البناء. هذا نقاش جديد ، لكنه جد مهم.

كما يشير باحث الاستدامة غونتر باخمان في مقدمته لكتاب إعادة التدوير – المباني كمصادر للمواد “سيعتمد البناء في عصر الأنثروبوسين على استعادة وإعادة تدوير مواد البناء ، ودورات الحياة ، والتخطيط الدائري ، و التحكم في التكاليف ، والملكية المسؤولة بدلاً من فئات النمو الخطية والموسعة مثل الطلبات ، وتكاليف الاستثمار ، ومواقع الطمر ، ومنطق سوق العقارات ”