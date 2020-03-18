إعادة أموال عقار بقيمة 38 مليار دينار إلى خزينة الدولة بكربلاء

( المستقلة)… أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعادة أموال عقار قيمته (38) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مبينة أن الأموالتمت إعادتها كأموال مستردة بموجب قرار قضائي.

وقالت دائرة التحقيقات في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “محكمة استئناف كربلاء الاتحادية قررت، بعدالاطلاع على الإجراءات التحقيقية لمكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة، إعادة أموال العقار العائد إلى وزارة المالية – دائرةعقارات الدولة في المحافظة كأموال مستردة، وذلك بعد إبطال القيود المزورة“.

وأوضحت الدائرة أن “القيمة الكلية للعقار، بحسب ضوابط الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وصلت إلى(37,765,187,500) مليار دينار، فيما بلغت مساحته (30 دونماً و21 أولك و21,5 متراً مربعاً)“.( النهاية)