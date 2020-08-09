إطلاق نار في واشنطن يؤدي الى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين

قتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار على تجمع كبير، غير مصرح به في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال قائد شرطة المدينة “بيتر نيوشام” ورئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.

وقالت باوزر، إن “التجمع خالف قواعد الحظر المفروضة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي تمنع تجمع أكثر من 50 شخصا”.

وقال نيوشام إن “3 مسلحين على الأقل بدأوا في إطلاق النار عندما نشب خلاف وأصابت الطلقات 21 شخصا من بينهم ضابطة خارج ساعات الخدمة”.

وأشار نيوشام إلى أن “القتيل صبي ولم تتوفر تفاصيل بعد عن المشتبه بقيامهم بإطلاق النار”، مشيرا إلى أن العديد من الأسلحة بينها مسدسات تمت مصادرتها من الموقع.