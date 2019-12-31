إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء

إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء

المستقلة/ إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء في بغداد