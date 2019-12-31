إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء في ديسمبر 31, 2019 شارك الخبر المستقلة/ إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء في بغداد يتبع… إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار الهجرة : اكثر من مليون و (350) الف نازح عادوا الى مناطقهم الاصلية عام 2019 اخر الاخبار “وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد اخر الاخبار فيديو : تواجد “الجيش الامريكي” في استعلامات السفارة ببغداد اخر الاخبار الصين تطلق قطاراً فائق السرعة قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية 2020 التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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