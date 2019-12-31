إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء

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المستقلة/ إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وغلق المنطقة الخضراء في بغداد

يتبع…

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