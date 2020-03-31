إطلاق سراح 93 متهماً بكفالة بعد توقيفهم لكسرهم حظر التجول في ميسان

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إن “المتهمين تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية لعدم التزامهم بحظر التجوال المفروض في المحافظة بسبب فايروس كورونا”.

وأضاف ، أن “المتهمين تم توقيفهم وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات”، مشيراً إلى أن “هذه الاحصائية للموقفين هي للفترة من 17 / 3 ولغاية 29 / 3 “.( النهاية)