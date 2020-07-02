إطلاق سراح زوج حلا صدام حسين من السجن

(المستقلة)… قالت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن السلطات أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

وذكرت المصادر للـ(المستقلة) ” انه تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته”.

وكان المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة عقب الغزو الأمريكي للعراق، وتسلسله الـ 20، واعتقل في 20 أبريل/نيسان 2003.

وفي عام 2017، أقر مجلس النواب قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، وكان من بينهم جمال مصطفى.

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق السلطات العراقية، الإثنين، سراح العميد الركن برزان عبد الغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما.

وكان العميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي (60 عاما) أحد قادة قوات الحرس الجمهوري الخاص في عهد صدام حسين وعضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وشقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصي لصدام حسين. (النهاية)