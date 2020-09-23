إطلاق سراح ثلاثة تجار اختطفهم داعش مقابل مبلغ 150 الف دولار

المستقلة/- افاد مصدر أمني محافظة ديالى بإطلاق سراح ثلاثة اشخاص اختطفهم تنظيم داعش قبل نحو شهر في اطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة، مشيرا ان مختطفين بصحة جيدة بعد احتجاز دام نحو شهر ومفاوضات مع عناصر داعش بشأن مبلغ الفدية .

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الاربعاء ان ” داعش اطلق سراح 3 اشخاص من تجار الاسماك بعد شهر من اختطافهم في قرية “صفصافه” مقابل فدية مالية مقدارها 150 الف دولار” .

وأضاف ان “المختطفين بصحة جيدة بعد احتجاز دام نحو شهر ومفاوضات مع عناصر داعش بشأن مبلغ الفدية”.

وكان تنظيم داعش قد اختطف 3 من تجار بيع الاسماك واطلق النار على والد احدهم خلال محاولته منع اختطاف ابنه في الخامس والعشرين من اب الماضي.

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان. (النهاية)