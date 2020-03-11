إطلاق سراح ثامر التميمي “أبو عزام” القيادي في الحشد العشائري + صور

|(المستقلة)… افاد مصدر امني الاربعاء بإطلاق سراح القيادي في الحشد العشائري ثامر التميمي (ابو عزام)، بعد اعتقال دام أكثر من 4 اشهر .

وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان “التميمي اطلق سراحه اليوم بعد ان تم اعتقاله في الثامن من اكتوبر 2019 على ايدي جهة امنية لم يتم الكشف عنها”.

وخلال فترة اعتقاله بثت صفحات الكترونية مقطعا فيديويا للتميمي كشف خلاله عن “إدارته لخلية إلكترونية مهمتها الاستفادة من الاحتجاجات الشعبية في العراق ومحاولة توظيفها للإطاحة بالائتلاف الحاكم”.