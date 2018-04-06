إطلاق الملصق الدعائي الجديد لفيلم Avengers: Infinity War.. بمشاركة 22 نجمًا

(المستقلة)..قبل بضعة أسابيع ، أصدرت استديوهات Marvel Studios فيديو دعائي جديد لفيلمها القادم “Avengers: Infinity War ” والذي سيعرض في دور سينما بتاريخ 27 أبريل في الولايات المتحدة.
ومع اقتراب الموعد المذكور ، أصدر الاستديو ملصقات للشخصيات المشاركة في الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة اهتمام المشاهدين وشهيتهم لمشاهدة الفيلم.
في حين أن معظم الشخصيات شاركت في الفيلم، إلّا أن هنالك غياب ملحوظ في المقطع الدعائي الجديد ، فتساءل المتابعون عن أسباب غياب شخصية “هوك” وشخصية “رجل النملة” اللذين من المفترض أن يكونا في الفيلم، لكنهما لا يظهران في المقطع الدعائي أو فالملصقات الجديدة.
ويضم الفيلم 22 شخصية هي:
- الأرملة السوداء تؤدي دورها النجمة “سكارليت جوهانسون”
- والرجل الحديدي يؤدي دوره النجم “روبرت دوني جونيور”
- النمر الأسود يؤدي دوره الممثل الأمريكي ” تشادويك بوسمان”
- كابتن أمريكا يؤدي دوره الممثل “كريس إيفانز”
- باكي بارنز/ محارب الشتاء الذي يؤدي دوره الممثل الرومي الأمريكي “سيباستيان ستان”
- ثور الذي يؤدي دوره الممثل “كريس إيفانز”
- هولك الذي يؤدي دوره الممثل “مارك رافالو”
- غامورا التي تؤدي دورها الممثلة الأمريكية “زوي سالدانا”
- ستار لورد قائد فريق حراس المجرة الذي يؤدي دوره “كريس برات”
- حارس المجرة يؤدي دوره ” ديف باوتيستا”
- روكيت راكون الذي يجسد صوته الممثل الأمريكي “برادلي كوبر” و غروت الذي يؤدي صوته النجم “فان ديزيل”
- واندا ماكسيموف تؤدي دورها الممثلة “إليزابيث أولسن
- دكتور ستيفن سترينج يؤدي دوره “بينيديكت كامبرباتش”
- أوكوي تؤدي دورها الممثلة ” داناي غوريرا”
- شوري تؤدي دورها “ليتيتا رايت”
- سبايدر مان/ بيتر باركر يؤدي دوره النجم “توم هولاند”
- نابولا تؤدي دوؤها الممثلة “كارين غيلان”
- مانتيس تؤدي دورها “بوم كليمينتيف”
- وور ماشين/ روديس يؤدي دوره الممثل “دون شيدل”
- ونغ يؤدي دوره الممثل “بينيديكت ونغ”
- فيجن يؤدي دوره “بول باتاني”
- فالكون/ سام ويلسون يؤدي دوره “أنتوني ماكي”