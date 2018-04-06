إطلاق الملصق الدعائي الجديد لفيلم Avengers: Infinity War.. بمشاركة 22 نجمًا

(المستقلة)..قبل بضعة أسابيع ، أصدرت استديوهات Marvel Studios فيديو دعائي جديد لفيلمها القادم “Avengers: Infinity War ” والذي سيعرض في دور سينما بتاريخ 27 أبريل في الولايات المتحدة.

ومع اقتراب الموعد المذكور ، أصدر الاستديو ملصقات للشخصيات المشاركة في الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة اهتمام المشاهدين وشهيتهم لمشاهدة الفيلم.

في حين أن معظم الشخصيات شاركت في الفيلم، إلّا أن هنالك غياب ملحوظ في المقطع الدعائي الجديد ، فتساءل المتابعون عن أسباب غياب شخصية “هوك” وشخصية “رجل النملة” اللذين من المفترض أن يكونا في الفيلم، لكنهما لا يظهران في المقطع الدعائي أو فالملصقات الجديدة.

ويضم الفيلم 22 شخصية هي: