إطلاق أكثر من 4ملايين سابحة من الأسماك الكارب في اهوار ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان /قسم تنمية الثروة السمكية عن إطلاقها الوجبة الأخيرة من سابحات أسماك الكارب في اهوار محافظة ميسان هور( عوده _ البطاط).

وقالت المديرية في بيان أنها اطلقت أمس الوجبة الأخيرة وحسب الخطة وكانت بعدد (٤٧٠٠٠٠٠) أربعة ملايين وسبعمائة ألف سابحه من اسماك الكارب، مشيرة إلى انتهاء برنامج اكثار الثروة السمكية في مناطق الاهوار لهذا العام ٢٠٢٠.

البيان اوضح أهمية إطلاق هذه السابحات الكبيرة في دعم الثروة السمكية واكثارها وانعاش الاهوار في المحافظة.

وقدمت المديرية شكرها لكل من ساهم في انجاح الخطة ووفق ما تم رسمه.