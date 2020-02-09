إضراب عن العمل وقطع للجسور بالناصرية

المستقلة / أفادت وسائل إعلام في ساعة متأخرة من ليل السبت، بأن معتصمي الناصرية جنوب العراق، أعلنوا الإضراب عن العمل وغلق الجسور وطالبوا بإقالة قائد الشرطة.

كما أفادت تلك الوسائل نقلاً عن قائد شرطة ذي قار قوله إنه “لا نية لدى قوات الأمن لاستخدام القوة ضد المتظاهرين”.

وأكد قائد شرطة ذي قار أن قوات الأمن لن تستخدم أي وسيلة للقوة من أجل فتح جسر الزيتون أو تفريق التظاهرات.

كان المحتجون في ساحة الحبوبي، بذي قار (جنوب العراق) جددوا رفضهم تكليف رفضهم تكليف محمد علاوي، هاتفين “محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض”