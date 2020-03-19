إضاءة تمثال المسيح في ريو دي جانيرو بأعلام البلدان الموبوءة (صورة)

 

( المستقلة).. قامت البرازيل بإضاءة التمثال الضخم للسيد المسيح بمدينة ريو دي جانيرو ، باعلام الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

التعليقات مغلقة.

الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +