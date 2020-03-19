إضاءة تمثال المسيح في ريو دي جانيرو بأعلام البلدان الموبوءة (صورة) في مارس 19, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام ( المستقلة).. قامت البرازيل بإضاءة التمثال الضخم للسيد المسيح بمدينة ريو دي جانيرو ، باعلام الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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