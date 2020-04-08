إصدار نصوص تكنوورقية من العمود الومضة (  وجع مُسنّ ) في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن اتحاد الادباء والكتاب العراقيين فرع كربلاء ، مساء الاربعاء، عن صدور نصوص تكنوورقية من العمود الومضة تحت عنوان ( وجع مُسنَ ) للأديب الدكتور مشتاق عباس معن.

وقال رئيس الاتحاد سلام البناي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الكتاب صدر نهاية عام 2019 لكنه أجل الاشهار به احتراما لوضع البلد حينها ضاج بحراك الاصلاح “.

وأوضح إن ” الكتاب يقوم على الجمع بين عالمين متوازيين على الرغم من تناقضهما”.

وأضاف إن “الدكتور مشتاق عباس معن أحد أهم رواد الأدب الرقمي القلائل وهو شاعر تسعيني تجديدي”.

وأشار الى إن “معن أصدر في عام 2007 مجموعته (تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق) التي عدها النقاد أنها أول قصيدة تفاعلية عربية بالعالم ، كذلك اشتراكه بمشروعين جماعي طرحه شعراء تحت عنوان ( قصيدة الشعر ، والجنس الرابع ، فضلا عن مشروع فردي تحت عنوان ( العمود الومضة ) “.