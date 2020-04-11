إصابتان جديدتان في كربلاء و العدد يرتفع الى 81 إصابة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء السبت ، ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى 81 إصابة بعد تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدين مختبريا .

وقال الناطق الرسمي لخلية الازمة محمد ابراهيم الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت إصابتين جديتين بفايروس كورونا وملامسين لحالات موجبة ، ليرتفع أعداد المصابين 81 إصابة “.

وأضاف إن “حالات الشفاء بلغت 48 حالة ، فيما بقيت الحالات المتبقية في ردهة الحميات 27 حالة قيد العلاج “.