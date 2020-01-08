إصابة 7 متظاهرين في ساحة “الحبوبي” برصاص مسلحين

المستقلة /متابعات/

أصيب 7 متظاهرين على الأقل، مساء الثلاثاء، بعد إطلاق مسلحين تتبع لـ”الحشد الشعبي”، النار تجاه محتجين وإشعال النار في خيامهم، جنوبي العراق.

وقال ثلاثة شهود عيان من المتظاهرين إن مسلحين من فصائل ضمن الحشد الشعبي اقتحموا ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، حيث يعتصم المئات من المتظاهرين المناوئين للحكومة.

وذكر الشهود، أن المسلحين أطلقوا النار باتجاه المتظاهرين، ثم أضرموا النيران في خيام الاعتصام.

وأشاروا إلى أن 7 متظاهرين على الأقل أصيبوا برصاص المسلحين، دون مزيد من التفاصيل حول درجة إصابتهم أو حالتهم الصحية.

وذكر الشهود أن الهجوم يأتي جراء رفض المتظاهرين مرور موكب يحمل جثمان القيادي في “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، من وسط مدينة الناصرية، حيث كان قادما من البصرة (جنوب)، صوب مدينة النجف التي سيتم دفنه فيها، فجر الأربعاء.

من جانبه، قال ضابط في شرطة محافظة ذي قار برتبة ملازم أول إن قوات الأمن توجهت إلى مكان الاعتصام للسيطرة على الموقف.