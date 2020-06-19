إصابة 604 بكورونا بالكويت.. و393 بالإمارات .. وعمان 710.. ولبنان 15 .. وفلسطين 39

(المستقلة)… أعلنت الإمارات تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 44145 حالة، منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 300 حالة.

وأوضحت أن 755 حالة من المصابين بالمستشفيات تعافت من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30996.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,974 حالة. كما أعلنت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة بلغ 3,317 فحصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 678 حالة مصابة بكورونا ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء الى 30190. وقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية 604 حالات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة بالكورونا الى 1510، مشيرة الى أن الإصابات هي 10في صفوف المقيمين من بينها 6 من المخالطين و5 إصابات من الوافدين هم من السعودية ومن المملكة المتحدة وغينيا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 19 في تفوح بمحافظة الخليل، و18 في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.

كما أعلنت عن 22 حالة تعافٍ، 11 منها في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة. (النهاية)