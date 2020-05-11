إصابة 40 الف دونم من بساتين كربلاء بحشرة الدوباس

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت مديرية زراعة محافظة كربلاء، إصابة 40 الف دونم من بساتين عموم المحافظة بحشرة الدوباس .

وقال مسؤول قسم وقاية المزروعات المهندس ثائر متعب في بيان صحفي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، بلغت “نسبة الفقس بيض الحشرة في البساتين الى 58 بالمائة ، بعد إجراءات مسحا لفحص البيوض استعدادا لمكافحتها من قبل قسم وقاية المزروعات “.

وأوضح إن ” حملة المكافحة الربيعية ستجري عند وصول أعلى نسبة تفقيس للبيوض ، الهدف قتل نسبة كبيرة لهذه الحشرة ، والتي تسببت أضرار كبيرة لبساتين نخيل “.

وأضاف إن “عملية التحري عن بيوض حشرة الدوباس على النخيل ، تتم وفق الاليات التي اعدتها دائرة الوقاية لحساب معدل اعداد بيوض الحشرة على خوص النخيل لتحديد بؤر الاصابة ، باستخدام المبيدات الامينة والصديقة للبيئة والمعتمدة لدى وزارة الزراعة “.

وبين إن “عمليات التحري تجري في جميع الرقع الجغرافية للشعب الزراعية ( الهندية ، والخيرات ، والجدول الغربي ، والحسينية ، والمركز ، وعون ، وعين التمر )”.