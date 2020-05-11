إصابة 40 الف دونم من بساتين كربلاء بحشرة الدوباس

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت مديرية زراعة محافظة كربلاء، إصابة 40 الف دونم  من بساتين عموم المحافظة بحشرة الدوباس .

وقال مسؤول قسم وقاية المزروعات المهندس ثائر متعب في بيان صحفي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الاثنين ،  بلغت  “نسبة الفقس بيض الحشرة  في البساتين الى  58 بالمائة ، بعد إجراءات مسحا لفحص البيوض استعدادا لمكافحتها  من قبل قسم وقاية المزروعات “.

وأوضح  إن ” حملة المكافحة الربيعية  ستجري عند وصول أعلى نسبة تفقيس للبيوض ، الهدف قتل نسبة كبيرة لهذه الحشرة  ، والتي تسببت أضرار كبيرة  لبساتين نخيل “.

وأضاف إن “عملية التحري عن بيوض حشرة الدوباس على النخيل ، تتم وفق الاليات التي اعدتها دائرة الوقاية لحساب معدل اعداد بيوض الحشرة على خوص النخيل لتحديد بؤر الاصابة ،  باستخدام المبيدات الامينة والصديقة للبيئة والمعتمدة لدى وزارة الزراعة “.

وبين إن “عمليات التحري تجري في جميع الرقع الجغرافية للشعب الزراعية ( الهندية ،  والخيرات ،  والجدول الغربي  ، والحسينية  ، والمركز  ، وعون  ، وعين التمر )”.

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