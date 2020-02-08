إصابة 3 مدنيين بانفجار ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد

المستقلة / أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا (نقل ركاب)، انفجرت ضمن منطقة جسر ديا لى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج”.