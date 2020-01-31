إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

المستقلة/ ممدوح سليمان/ أصيب 14 فلسطينيا, اليوم الجمعة, إثر اطلاق قوات الاحتلال النار على المتظاهرين على حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة “معا” الفلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 14 إصابة منها 10 بالرصاص الحي، خلال تغطيتها للتظاهرات شرقي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة واحدة صوب موقعا للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وجاء القصف الاسرائيلي بزعم الرد على انطلاق ثلاث قذائف صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف.