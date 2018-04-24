إصابة 13 شخصا في زلزال بجنوب شرق تركيا

(المستقلة)… ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن زلزالا هز إقليم أديامان في وقت مبكر، الثلاثاء، مما تسبب في إصابة 13 شخصا وألحق أضرارا بمبان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي حدث الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش بلغت قوته 5.2 درجة ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت الأناضول أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكنهم ليسوا في حالة خطيرة.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة بالعديد من المنازل.

وقال المصدر ذاته إن الزلزال تبعته ثماني هزات ارتدادية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أخرى أن المدارس أغلقت اليوم. (النهاية)