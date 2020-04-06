إصابة 11 طبيبا وكادراً صحياً بفيروس كورونا في السليمانية

( المستقلة)… كشف هاژین عثمان رئیس نقابە الاطباء في السليمانية، الاثنين، عن إصابة 11 طبيباً وكادراً صحياً في المحافظة بكورونا منذ تفشي الفيروس.

وقال عثمان في تصريح صحفي ، إن الاطباء والممرضین في السلیمانیة یخاطرون بحیاتهم من اجل انقاذ حیاة المصابین الاخرین، واليوم اصیب ثلاثة من موظفي الصحة بالفیروس احدهم طبیب کذلك سجلت حالە اصابة في محافظة حلبجة، ورغم اصابتهم بالفیروس یقدمون العلاج للمرضی.

وأضاف “منذ تفشي الفیروس اصيب 11 من اطباء وموظفی الصحة بسبب ملامسة المرضی في المستشفیات الخاصة لعلاج کورونا”.( النهاية)