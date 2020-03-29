إصابة وكيل وزير التجارة العراقي بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة التجارة إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد”.

وأضافت، أن “وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا”.

وتابع البيان انه “نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا حتى ايضا بقيادة الوزارة والمنتسبين”وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة “. ( النهاية)