إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلن مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، اليوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية، أنَا أوساتشيفا، لوكالة سبوتنيك: “وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل عن بٌعد. نتائج تحاليل كوفيد-19 إيجابية”.

وأضفات أوساتشيفا، أن “الوزيرة تتواجد بالمنزل وتتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس، وتشارك في جميع اللقاءات والمفاوضات عن طريق الفيديو، ولا حديث عن دخولها المستشفى”.( النهاية)