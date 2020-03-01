إصابة موظف في شركة جوجل بـ كورونا

المستقلة /قالت شركة محرك البحث الشهير جوجل أن الاختبارات الطبية أثبتت إصابة أحد موظفيها بمكتبها في مدينة زيورخ السويسرية بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية.

وقال وزير الحكومة آلان بيرسيت إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكّد في سويسرا ارتفع إلى 15 حالة وأكثر من 100 شخص في الحجر الصحي.

أفادت مجلة Business Insider في وقت سابق من اليوم نقلًا عن مصدر مطلع أن شركة جوجل تقيد سفر موظفيها مع تزايد المخاوف حول تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال متحدث باسم شركة التكنولوجيا العملاقة إن الشخص المصاب كان يعمل في مكتبها بمدينة زيورخ لفترة محدودة قبل أن تظهر عليه أي أعراض تخص فيروس كورونا.