إصابة مقاتل من كربلاء بفايروس كورونا في محافظة الانبار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن إصابة مقاتل من الجيش بفايروس كورونا من اهالي المحافظة في محافظة الانبار حيث وحدته العسكرية .

وقال إعلام الصحة في تصريح لـــ ( المستقلة ) كربلاء لم تسجل اليوم ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا ، أما حالة الإصابة المنوه عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، فهي تعود لأحد المقاتلين من أبناء المحافظة ، حيث مقر وحدته العسكرية في محافظة الأنبار “.

وأضاف ، وتم “نقله إلى كربلاء ، فور تشخيصه من قبل دائرة صحة الأنبار لتلقي العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين ( عليه السلام ) “.