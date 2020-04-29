إصابة مقاتل من كربلاء بفايروس كورونا في محافظة الانبار

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن إصابة مقاتل من الجيش  بفايروس كورونا  من اهالي المحافظة في محافظة الانبار  حيث وحدته العسكرية .

وقال إعلام الصحة في تصريح لـــ ( المستقلة )  كربلاء  لم تسجل  اليوم ، أية حالة إصابة بفايروس كورونا ، أما حالة الإصابة المنوه عنها في البيان الوزاري لهذا اليوم ، فهي تعود لأحد المقاتلين من أبناء المحافظة ، حيث مقر وحدته العسكرية في محافظة الأنبار “.

وأضاف ، وتم “نقله إلى كربلاء ، فور تشخيصه من قبل دائرة صحة الأنبار لتلقي العلاج في ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين ( عليه السلام ) “.

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