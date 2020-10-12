إصابة مطرب مصري وزوجته ووالده بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن المطرب والملحن المصري هيثم نبيل ، عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب ، قائلا :”قدر الله وماشاء فعل..أصيبت بكورونا دعواتكوا بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا آخر كام يوم ياخد باله الحمدلله”.

كما كشف منذ قليل المطرب المصرى عن إصابة والده وزوجته، أيضا بكورونا ، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك : “والدى وزوجتى ايجابى كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية، لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير”.

على صعيد آخر ، قد إنضم مؤخرا المطرب هيثم نبيل لفريق مسلسل “لؤلؤ” بطولة الفنانة مي عمر، كأولى بطولة مطلقة لها ، لوضع أغاني العمل، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي خارج السباق الرمضاني.

كما أعرب المطرب هيثم نبيل ، عن سعادته بالمشاركة فى الموسم الرمضاني السابق ، من خلال تليحن أغانى مسلسل البرنس” للفنان محمد رمضان ، وإخراج محمد سامى ، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.