إصابة مستشار برئاسة مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا

( المستقلة).. اصيب مستشار بمجلس النواب العراقي في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر من داخل البرلمان لل( المستقلة) اليوم الثلاثاء ان ” مستشار النائب الاول عباس الشريفي اصيب فيروس كورونا المستجد “.

واضاف انه “تم نقل الشريفي إلى مستشفى ابن الخطيب للحجر الصحي المتخصص بفيروس كورونا في جانب الرصافة بسب تدهور حالته الصحية”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة و٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وأضافت أن مجموع الإصابات وصل إلى ١٩٢٨، ومجموع الوفيات: ٩٠، ومجموع حالات الشفاء: ١٣١٩.( النهاية)