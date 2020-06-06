إصابة مساعد مدرب نفط ميسان بفيروس كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..اعلن المكتب الإعلامي لنادي شباب نفط ميسان السبت عن إصابة مساعد مدربه الكابتن حيدر ابراهيم بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي في بيان ان نتائج التحليل أكدت ومع شديد الأسف إصابة الكابتن حيدر ابراهيم بفيروس كورونا مشيرا إلى ابراهيم يرقد في المستشفى للعلاج.

وأشار البيان الى تواصل إدارة النادي مع ابراهيم للوقف على كل ما يحتاجه، معربا عن الثقة من قدرته على تجاوز الفايروس.

ودعا محبيه إلى الدعاء للكابتن ابراهيم ولجميع المصابين بالشفاء العاجل .