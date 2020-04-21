إصابة مذيع قناة الجزيرة بفيروس كورونا

أعلن المذيع بقناة الجزيرة “زين العابدين توفيق” إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تخلص من أعراض الفيروس.

وطمأن “توفيق” زملاءه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه بصحة جيدة ومعنوياته عالية حتى التأكد من معافاته تماما من هذا المرض.

وقال “توفيق” إنه يفتقد أولاده جدا في هذه الفترة من إقامته بالحجر الصحي، مضيفا: “صحيح أنني لم أكن اختلط بالعائلة في كل الأحوال، لكن على الأقل أسمع صوتهم”.

وأشار إلى أنه يفتقد العائلة ووجوه الناس لأن الغالبية يرتدون الكمامات، لافتا الى أن هذه التجرية فرصة لوقفات كثيرة مع النفس.

وأضاف: “تخلصت من بعض العادات غير المفيدة كمشاهدة نتفليكس وغيرها، وأمضي وقتا أكثر في القراءة والتعلّم. أنا كثير القراءة في كل الأحوال لكن تعلمت في هذه التجربة أن أقرأ لأتعلم وليس لأتسلى”.

وقال إنه سيعود إلى شاشة “الجزيرة” قريبا جدا بإذن الله، مضيفا: ربما هذا الأسبوع.

وكان “زين العابدين توفيق” حل ضيفا صباح السبت على برنامج “الجزيرة هذا الصباح” مباشرة من الحجر الصحي، حيث لفت إلى أن من بين الأعراض التي كان يعاني منها: فقدان حاستي الشم والتذوق، وفقدان الشهية أيضا.

وأضاف ذهبت إلى المستشفى كي أحصل على شيء يعيد إلي الشهية حتى ألتزم بالتعليمات الطبية فأعطوني بعض الأدوية، لكن ما فعلته في البداية هو شرب السوائل الساخنة بالإضافة الى العصائر الطازجة.

وتابع: “كنت أمارس التباعد الاحترازي وأنا في السفر منذ مدة، وعندما عدت إلى الدوحة استمررت في ذلك وعزلت نفسي إلى أن أجريت الفحص بعد ظهور أعراض خفيفة”.