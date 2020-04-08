إصابة مذيعة أميركية شهيرة بكورونا

المستقلة /أعلنت مذيعة شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بروك بالدوين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حث جاءت نتائج تحاليلها إيجابية بعد أن عانت من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وآلام.

وقالت بالدوين عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” مساء الجمعة: “اتبعت مبدأ التباعد الشخصي ونفذت كل النصائح، لكن الفيروس تمكن مني رغم ذلك”.

بالدوين هي ثاني إعلامية بشبكة “سي إن إن” تصاب بالفيروس، حيث أعلنت الشبكة عن وفاة مراسلتها ماريا ميركادر بمرض “كوفيد-19″، نهاية شباط الماضي.