إصابة مدير عام بهيئة الحج والعمرة بكورونا وعائلته

( المستقلة).. كشف مصدر مطلع عن إصابة مدير عام بهيئة الحج والعمرة العراقية بفيروس كورونا .

وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم الجمعة ان ” مدير عام دائرة الخدمات في هيئة الحج والعمرة العراقية عمر عارف اصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقلة إلى مستشفى الفرات المخصصة لحجز المصابين بهذا الفيروس بسبب تدهور حالته الصحية “.

واضاف ” ان عائلته اصيبت بهذا الفيروس وعددهم 9 “، مبيننا انه تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى”.

واعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

و سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ١٩

مدينة الطب: ٣

ديالى: ١

ميسان: ٩

البصرة: ١٢

ذي قار: ٢

صلاح الدين: ٢

– الوفيات : حالتان ، حالة في بغداد / الرصافة وحالة في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٢٦٠٣