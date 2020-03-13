إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بكورونا

المستقلة /كشف نادي “أرسنال” الإنجليزي لكرة القدم، عن إصابة مدربه، ميكيل أرتيتا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال النادي في بيان على موقعه مساء الخميس: “تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن كولي بعد أن تلقى المدير الفني ميكيل أرتيتا مساء اليوم نتيجة إيجابية لفيروس كورونا”.

ووفقا للنادي، سيتم عزل أفراد الفريق، الذين كان لديهم اتصال مؤخرا مع ارتيتا ذاتيا بما يتماشى مع الإجراءات المطلوبة.

وأضاف البيان: “نتوقع أن يعود أولئك الذين لم يكن لديهم اتصال وثيق مع ميكيل إلى العمل في الأيام القادمة.

وقال فيناي فينكاتشام المدير التنفيذي لنادي: “صحة شعبنا والجمهور الأوسع هي أولويتنا وهذا هو ما يتم التركيز فيه”.

من جانبه، قال ميكيل: “هذا أمر مخيب للآمال حقا، لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت بالضعف. سأعود للعمل بمجرد السماح لي”.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمسالخميس، من أن “الكثير من العائلات” ستفقد أحباءها بسبب فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد 19″، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأعلن جونسون الانتقال إلى المرحلة الثانية في مواجهة المرض الجديد، التي تحمل اسم “التأخير” وتتكون من أربعة أجزاء، وتعني أن البلاد ستركز على إبطاء انتشار العدوى والحد من معدل الإصابة.

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.