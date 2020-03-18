إصابة محلية واحدة لليوم الثاني على التوالي… كورونا تُهزم في الصين

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الواردة من الخارج يفوق ولليوم الخامس على التوالي، عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن حصيلة الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت إلى 80894 مصابا.