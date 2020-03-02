إصابة مجندة إسرائيلية بكورونا

وقال الجيش، في بيان له، إن “المريض رقم 10 هو مجندة عملت في متجر ريد بايرت في أور يهودا، وتم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية”.

وتابع البيان، أن المجندة “كانت حالتها طفيفة وتم نقلها إلى المجمع المنعزل في تل هشومير”، مؤكدا أنه “يجرى التحقيق لمعرفة إذا ما كان حولها أشخاص آخرون قد أصيبوا”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا واتخذت وزارة الصحة فيها اجراءات وقائية كبيرة منعا لارتفاع هذه الأعداد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية قررت نشر أطقم طبية داخل مقار الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، التي تجرى اليوم الاثنين، تخوفا من انتشار أو تفشي فيروس “كورونا” الجديد، بعد الإعلان عن 9 حالات إسرائيلية مصابة بالفيروس.