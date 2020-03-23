إصابة مالديني ونجله بكورونا

المستقلة /أعلن نادي ميلان تعرض باولو مالديني، أسطورة الروسونيري ومديره التقني، ونجله دانييل، لاعب الفريق، للإصابة بفيروس كورونا.

وقال ميلان في بيان رسمي إنّ مالديني اختلط بأحد الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وبدأت تظهر عليه علامات الإعياء بالأمس، الجمعة.

وخضع باولو إلى الفحص الطبي هو ونجله دانييل، لتظهر النتيجة اليوم، السبت، وتُؤكد إصابة الثنائي بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنّ قائد الروسونيري التاريخي متواجد في الحجر الطبي منذ أسبوعين، إلا أنّه لن يغادر سوى بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة.

كما أوضح أنّ مالديني في حالة جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات خطيرة، لينتهي البيان بتمني الشفاء العاجل وسلامة أسطورة الروسونيري.

جدير بالذكر أنّ نابولي أعلن عودة التدريبات في الفريق يوم الأربعاء المقبل رغم استمرار انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.