إصابة فنان مصري وزوجته ووالدته بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصرى محمود الليثي ، عن إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام ، واصابة زوجته ووالدته أيضاً، مؤكدا أن حالته مستقرة ، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقرة و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش”.

وفى سياق آخر ، قد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الروائي المصري “حظر تجول” للمخرج أمير رمسيس، للمشاركة في المسابقة الدولية بالدورة 42، وذلك في عرضه العالمي الأول ، و شارك فى الفيلم الفنان الشاب محمود الليثى.

فيلم “حظر تجول” تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.

كما شارك الليثي في مسلسل “مملكة إبليس”، والذى عرض مؤخراً عبر القنوات الفضائية المصرية ، ويقوم ببطولته النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود ، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.