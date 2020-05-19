إصابة عامل أسيوي في مصفى كربلاء بفايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..  سجلت الفرق الصحية في كربلاء ، مساء الثلاثاء، خلال زيارتها الميدانية  لمصفى كربلاء النفطي  تسجيل إصابة عامل أسيوي وافد من الخارج بمرض فايروس كورونا  ، وأخر من اهالي المحافظة .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم  في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالتين المشار اليهما في البيان الوزاري ، كانتا لمصابين ، الاولى لعامل آسيوي وافد من خارج العراق ويعمل في مصفى كربلاء ، وبعد أخذ العينات له من قبل إحدى الفرق الصحية الزائرة للمصفى وإرسالها للفحص المختبري ، جاءت نتائجها موجبة  “.

وأضاف أما “الحالة الثانية ، تم اكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال “.

وأشار الى إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية عليها السلام ، سجلت حالتين شفاء من فايروس كورونا ،  ومغادرتهم الردهة ،  والمصابين المتبقين ( 19 )  قيد العلاج “.

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