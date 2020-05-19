إصابة عامل أسيوي في مصفى كربلاء بفايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. سجلت الفرق الصحية في كربلاء ، مساء الثلاثاء، خلال زيارتها الميدانية لمصفى كربلاء النفطي تسجيل إصابة عامل أسيوي وافد من الخارج بمرض فايروس كورونا ، وأخر من اهالي المحافظة .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالتين المشار اليهما في البيان الوزاري ، كانتا لمصابين ، الاولى لعامل آسيوي وافد من خارج العراق ويعمل في مصفى كربلاء ، وبعد أخذ العينات له من قبل إحدى الفرق الصحية الزائرة للمصفى وإرسالها للفحص المختبري ، جاءت نتائجها موجبة “.

وأضاف أما “الحالة الثانية ، تم اكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال “.

وأشار الى إن “ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين الطبية عليها السلام ، سجلت حالتين شفاء من فايروس كورونا ، ومغادرتهم الردهة ، والمصابين المتبقين ( 19 ) قيد العلاج “.